США не исключили антироссийские санкции в случае неудачной беседы Путина и Трампа

Американские власти могут ввести антироссийские санкции, если разговор глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о перемирии на Украине будет неудачным.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, американский лидер готов это сделать, если потребуется. При этом, по ее словам, Трамп полон решимости достичь мирного соглашения.

Владимир Путин и Дональд Трамп созвонятся во вторник, 18 марта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разговор глав двух государств действительно готовится.

Трамп также заявил, что планирует 18 марта поговорить с Путиным и обсудить с ним урегулирование конфликта на Украине.