Курс юаня опустился ниже 11,5 рубля

В России биржевой курс юаня опустился ниже 11,5 руб.

Это произошло впервые с 28 июня 2024 года. Курс доллара на внебиржевом рынке составлял 83,63 руб. на 17:54 мск. Ниже 84 руб. доллар опускался 13 марта текущего года, а до этого был выше этой отметки с 27 июня прошлого года. Евро торгуется по 91,42 руб.

Центробанк России установил официальный курс доллара ниже 85 руб. впервые с 6 августа 2024 года. На 18 марта курс американской национальной валюты — 84,31 руб., евро — 90,84 руб., юаня — 11,6 руб.

Как заявил эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Бабин, укреплению рубля может способствовать продолжающийся приток иностранной валюты зарубежных инвесторов на фоне высоких доходностей облигаций. Дополнительным стимулом к приобретению рублевых активов стали ожидания скорого улучшения геополитической ситуации для России. Кроме того, объем российского экспорта за последние месяцы вырос, а импорта — снизился, и это обеспечивает дополнительный приток инвалюты в РФ, сообщает Forbes.

Однако, несмотря на текущие позитивные тенденции, эксперты предупреждают о нестабильности процесса и его зависимости от внешнеэкономической и политической ситуации.