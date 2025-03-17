Тюменские ветераны СВО завоевали награды на Кубке защитников Отечества

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что тюменские ветераны специальной военной операции успешно выступили на Первом Всероссийском кубке защитников Отечества по зимним видам спорта. Первенство прошло в Ханты-Мансийске.

"На троих участников пришлось сразу три серебряных и бронзовая медали: дважды – в лыжных гонках и биатлоне – отличился Жанайдар Дюсембаев, серебро в горных лыжах досталось Семёну Аполонову, серебро в биатлоне – Артуру Милованову. Лишь сломанная лыжная палка не позволила Николаю Ларкову финишировать в тройке лидеров", - написал Моор в своём telegram-канале.

Политик отметил железную волю ребят.

"Несмотря на тяжёлые травмы, они смогли восстановиться, а теперь своим примером показывают, что спортивные медали вполне могут дополнять боевые награды. Наши спортсмены награждены медалями "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством", "Медалью Суворова" и еще рядом наград. Гордимся нашими ветеранами! Кубок защитников Отечества — для сильных людей", - написал Моор.

В Ханты-Мансийске завершился первый Всероссийский "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта. В соревнованиях по четырем дисциплинам – следж-хоккею, биатлону, горным лыжам и сноуборду – приняли участие более 300 участников специальной военной операции из 60 регионов России.