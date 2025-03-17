В Литве сочли разведку России причастной к поджогу IKEA

В Литве прокуратура сочла российскую военную разведку причастной в организации поджога магазина IKEA в Вильнюсе. Речь идёт о событии, случившемся в мае 2024 г.

"Организатором этой акции является Россия. Она связана с военной разведкой, с силами безопасности", - приводит РБК фрагмент публикации издания Financial times, ссылающегося на генерального прокурора Литвы Артураса Урбелиса.

Он уверен, что цепочка включала очень большое количество организаторов и посредников – более 20. Выбор целью именно IKEA Урбелис связал с тем, что фирменные цвета магазина совпадают с цветами на флаге Украины - синим и жёлтым.