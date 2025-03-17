17 Марта 2025
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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко провел планерку, где подвели предварительные итоги исполнения бюджета Кубани за 2024 год по доходам

В заседании сегодня участвовали первый вице-губернатор Игорь Галась, председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко, министр финансов Александр Кнышов, руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин, замруководителя УФНС по краю Елена Пивоварова.

«Кубань завершила 2024 год с положительными финансовыми результатами. В непростых условиях наша экономика сумела не только выстоять, но и с учетом текущих реалий показать рост по основным показателям», - заявил Юрий Бурлачко, обращаясь к участникам совещания.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Министр финансов отметил, что Губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым ставилась задача мобилизовать не менее 540 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, фактически удалось добиться большего - поступило 566,4 млрд рублей. Прирост по отношению к 2023 году составил 68,2 млрд рублей или 13,7%. По объему собственных доходов консолидированного бюджета край занял 5 место.

Более того, в ходе совещания стало известно, что по всем бюджетообразующим налогам, за исключением налога на прибыль организаций, обеспечен прирост по отношению к 2023 году.

Глава комитета ЗСК по финансово-бюджетной политике Иван Артеменко отметил, что первоначально утвержденный на 2024 год план по собственным доходам краевого бюджета в течение отчетного периода был увеличен практически на 10%, или на 37 млрд рублей. По итогам года плановые назначения перевыполнены еще на 2,4%, или без малого на 10 млрд рублей.

Основными драйверами роста стали предприятия сферы строительства, общественного питания, розничной торговли, курортно-туристского комплекса. В 2024 году ВРП края вырос на 3%. Номинальная начисленная зарплата продемонстрировала рост на 19,4%, уровень зарегистрированной безработицы сократился до 0,2%. Важной составляющей роста бюджетных доходов стали инвестиционные вливания в экономику Кубани.

В ходе обсуждения председатель ЗСК поинтересовался у главы минфина, какие прогнозы поступлений от введения туристского налога  можно ожидать в 2025 году.

По словам Александра Кнышова, за прошлый год поступило порядка 880 млн рублей курортного сбора. 98 муниципалитетов края ввели туристский налог. По прогнозам ожидаются  поступления в размере около 1,5 млрд рублей.

Глава парламента предложил по окончании года проанализировать практику правоприменения и провести обучающий семинар для представителей муниципальных образований по вопросу применения туристского налога.

Председатель КСП Сергей Усенко сообщил, что при положительной динамике исполнения доходной части аудиторы отмечают, что существующие потребности расходной части бюджета требуют наращивания доходных источников и мобилизации всех имеющихся резервов. Существенным продолжает оставаться взыскание дебиторской задолженности по неналоговым доходам. Дополнительными источниками поступлений, по мнению главы КСП, могут стать «лесные платежи» (плата за использование участков, относящихся к лесному фонду), туристский и имущественные налоги.

Первый вице-губернатор края Игорь Галась отметил, что совместная работа в минувшем году привел к выполнению бюджетных назначений, что дало нам возможность в течение года принимать новые расходные обязательства.  Он также подчеркнул, что в 2025 году стоят серьезные вызовы по мобилизации доходов в консолидированный бюджет края, над чем финансовый блок администрации будет работать вместе с депутатским корпусом и Контрольно-счетной палатой.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Подводя итоги обсуждения, председатель ЗСК отметил, что достигнутые положительные результаты прошлого 2024 года необходимо сохранить и преумножить в текущем году.

«От наполняемости бюджета, роста доходов зависит реализация социальных обязательств, национальных проектов и государственных программ, и в целом развитие экономики региона. Это задача номер один. Все структуры, задействованные в данном процессе, работают качественно, уверенно и эффективно. Но эту деятельность необходимо вывести на другой уровень межведомственного взаимодействия, так как в следующем году перед нами будут стоять не менее амбициозные задачи. Имеющиеся резервы необходимо использовать по максимуму», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, исполнение бюджета кубани, доходы, расходы, туристский налог


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