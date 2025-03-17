17 Марта 2025
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Фото: telegram-канал &quot;Операция Z: Военкоры Русской Весны&quot; / t.me/RVvoenkor

Песков заявил, что участники операции "Поток" будут награждены

Участники операции "Поток" в Курской области будут представлены к наградам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Министерства обороны. Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что личная встреча Владимира Путина с участниками операции пока не планируется.

Напомним, бойцы российской армии смогли пройти в Суджу Курской области по трубе, которая ранее поставляла на Украину российский газ. Военные заходили в трубу небольшими группами, чтобы их не заметили ВСУ, в итоге операция заняла несколько дней. В трубе был остаточный метан, военным пришлось 15 километров идти в водолазном оборудовании. Риски для российских бойцов были довольно велики. В результате ВС РФ вышли в тыл украинской армии и нанесли удар.

Операция получила название "Поток", сообщил экс-командир "Вагнера" с позывным Зомби. Она готовилась несколько недель. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал "бросок через трубу" в Курской области исторической операцией.

Теги: песков, операция поток


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