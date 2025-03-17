В Березниках обрушился потолок в одной из квартир

В Березниках произошло частичное обрушение деревянного потолочного перекрытия в одной из квартир многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что в ночь с 14 на 15 марта 2025 года в кухне одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома в городе Березники Пермского края, произошло частичное обрушение фрагмента деревянного потолочного перекрытия. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.