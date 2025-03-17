Екатеринбуржцев приглашают на соревнования по триатлону IRONSTAR 113

Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в соревнованиях по триатлону IRONSTAR 113, который пройдет 29 июня. Третий год подряд уральцы смогут проверить себя на прочность в разных локациях города - от музея Ельцина и Высоцкого до природных памятников, среди которых Чертово городище, Тальков камень, Дидинский тоннель, Уральский Марс и другие

Место проведения: стартовый городок и зона ЭКСПО по адресу Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 12Б, стадион Динамо. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда. Велогонка по центральным городским улицам и федеральной трассе Новомосковского тракта с незначительным перепадом высот, а беговой - вдоль набережной Городского пруда, без набора высоты. Пока что маршрут гонки и расписание предварительные и перед стартом могут быть изменения.

Всего соревнования продлятся 8 часов. В них могут принять участие как профессиональные спортсмены и обладатели pro-лицензий в рамках категории "элита", так и обычные любители спорта. Допускаются мужчины и женщины от 18 лет.

Награждение будет проходить по категориям:

Мужчины и женщины, занявшие 1-6 места в категории Элита.

Мужчины и женщины, занявшие 1-3 места в своих возрастных категориях.

Мужские и женские эстафетные команды, занявшие 1-3 места.

Смешанные эстафетные команды, занявшие 1-3 места.

Стоимость индивидуального участия варьируется с 1 по 5 уровень от 13 до 25 тыс. рублей. В эстафете также по уровням - с 17 до 29 тыс. рублей.

Подробнее о соревнованиях, документах и подаче заявок можно узнать на официальном сайте IRONSTAR 113.