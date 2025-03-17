17 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге объявлен аукцион по благоустройству Парка 50-летия ВЛКСМ

Власти Екатеринбурга выставили на торги право провести работы по благоустройству Парка 50-летия ВЛКСМ. Объявлен аукцион.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, общая площадь парка составляет 14,3 гектара, из них почти 108 тысяч квадратных метров займут газоны. На территории обустроят 9,7 тысячи квадратных метров асфальтовых дорожек, 6,9 тысячи – резинового и 4 тысячи песчаного покрытия.

Также в парке сделают: четыре входные группы; пять детских зон для детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет; площадку с уличными тренажерами; зону для воркаута; площадки для игры в теннис и баскетбол, а также пространство для выгула собак.

Парк культуры и отдыха "Парк имени Энгельса" в Екатеринубрге(2023)|Фото: Накануне.RU

Расположенный в парке водоем очистят от водорослей и шлака на глубине до полуметра. Общая площадь берега и дна, где пройдут работы, составляет 5,7 тысячи квадратных метров. Экскаваторным ковшом вычистят почти 1,4 тысячи кубометров акватории, а 2,8 тысячи квадратных метров берега укрепят бутовым камнем. К воде обустроят два подхода и смотровую площадку.

Кроме этого, в парке оборудуют два туалетных модуля, 30 камер наблюдения и сеть освещения длиной 6,7 км. В процессе озеленения его украсят 689 деревьями: елями, березами, липами и кустарниками. По периметру зеленой зоны пройдет беговая дорожка.

велодорожка(2023)|Фото: Накануне.RU

Как добавили в мэрии, согласно контракту, все работы должны быть выполнены до 1 ноября 2027 года.

Ранее сообщалось, что на благоустройство Парка 50-летия ВЛКСМ выделено более 127 млн рублей, но этого недостаточно – нужна сумма значительно больше.

Теги: Парк 50-летия ВЛКСМ, благоустройство, мэрия, аукцион


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