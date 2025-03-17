Путин начал переговоры с президентом Таджикистана

Владимир Путин принимает в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он находится в Москве с 15 марта с официальным визитом, пишет ТАСС.

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Лидеры обсудят развитие российско-таджикистанских отношений, стратегическое партнерство и союзничество. Главный акцент - торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество

Также они по видеосвязи дадут старт строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.

В субботу президенты России, Белоруссии и Таджикистана связались по телефону с президентом Азербайджана. Они проводили совместную неформальную встречу.

"Состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений", - сообщает Кремль.

Они договорились встретиться девятого мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне