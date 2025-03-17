В Ревде арестовали рецидивиста, выстрелившего в голову случайному прохожему

В Ревде назначили меру пресечения местному жителю 1987 г.р., выстрелившему в голову случайному прохожему. Инцидент произошел утром 8 марта у одного из магазинов по улице Максима Горького. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30. ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство из хулиганских побуждений".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, потерпевшим оказался местный житель 1998 г.р. По версии следствия, обвиняемый решил выстрелить прохожему в голову из хулиганских побуждений, так как никакого конфликта до этого с потерпевшим у него не было. После произошедшего фигурант скрылся с места преступления, однако через несколько часов сам пришел в полицию и выдал оружие, из которого стрелял.

Потерпевшему сейчас оказывается необходимая помощь в условиях медицинского учреждения. По уголовному делу следователем СК России устанавливаются все обстоятельства преступления, собирается и закрепляется доказательственная база. Также назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и баллистическая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, обвиняемый ранее был неоднократно судим. В качестве оружия он использовал аэрозольное устройство, предназначенное для самообороны и отпугивания агрессивных животных.

"Обвиняемый и ранее был не в ладах с законом. Он судим в 2010 году за причинение побоев, в 2012 году - за побои и хулиганство, а также причинение средней тяжести вреда здоровью. В 2018 году судим за вымогательство. В предыдущий раз наказание он отбывал в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев. Освободился "из мест не столь отдалённых" в мае 2020 года. Сейчас, в случае подтверждения его вины судом, мужчину ожидает новое наказание", - отметил полковник Валерий Горелых.