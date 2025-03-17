17 Марта 2025
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Фото: ИА Тюменская линия

300 мероприятий в честь присоединения Крыма к России запланировано в Тюменской области

В Тюменской области празднуют "Крымскую весну", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Порядка 300 мероприятий в честь присоединения Крыма к России запланировано в муниципальных образованиях Тюменской области. Для жителей проведут митинги, концерты, выставки, игры, просветительские беседы, кинопросмотры.

Так, например, 18 марта в 12.00 в центральном парке села Казанское состоится концертная программа, посвященная воссоединению Крыма с Россией, где выступят талантливые дети и взрослые из Казанского района. Это событие станет ярким праздником музыки и творчества. В селе Исетское работники культуры подготовили концертную программу, которая состоится 18 марта в 11.00 на площади администрации.

В Тюмени в рамках фестиваля накануне состоялось тематическое занятие семейного лектория "Художники Крыма". Участники узнали о мастерах, чей жизненный и творческий путь связан с Крымским полуостровом, обсудили роль Ивана Айвазовского в развитии Крыма. Выставку можно посетить в Музейном комплексе Словцова.

В Тюменской областной научной библиотеке - выставка "Крым: 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией", она доступна в онлайн-формате.

18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России.

Теги: мероприятия, Крымская весна, митинги, концерты


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