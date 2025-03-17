17 Марта 2025
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Армия и ВПК В России
Фото: Александр Река / ТАСС

Алаудинов ожидает создания буферной зоны в Сумской области в ближайшее время

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ожидает в ближайшее время создания буферной зоны на сумском направлении.

Он отметил, что ВСУ несут большие потери, хотя перекинули на суджанское, сейчас уже сумское направление, все свои лучшие резервы.

"Поэтому будем ждать, что у нас результаты в ближайшее время будут еще более серьезные. И мы сможем сказать, что не только свою землю освободили, но и, как говорится, вот эту буферную зону, которую задачу поставил сделать Верховный Главнокомандующий", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сообщалось, что основная часть солдат ВСУ, включая несколько самых "тяжелых бригад", возможно, покинула Курскую область. Украинские военные перешли границу, обосновавшись на Украине.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить жизни украинским военным в Курской области, если они сложат оружие и сдадутся в плен.

Перед этим президент США Дональд Трамп попросил российского президента о снисхождении к войскам Украины, попавшим в "котел" около Суджи. Ранее Владимир Путин назвал окруженных бойцов ВСУ "террористами" и призывал поступать с ними в соответствии с законодательством.

Теги: алаудинов, буферная зона, сумская область


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