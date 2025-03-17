Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай.

"Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

"Процесс продолжается, но приятно вернуться домой",— добавил он.

Сооснователь Telegram выразил слова благодарности "миллионам людей во всем мире" за поддержку.

15 марта СМИ сообщили, что Павел Дуров с разрешения суда направился в Дубай. Ему разрешили покинуть Францию на несколько недель.

24 августа 2024 года французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Его поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие.

28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен был отмечаться в суде дважды в неделю и не мог покидать Францию.

Недавно высказывалось предположение, что дело основателя мессенджера Telegram не дойдет до суда еще как минимум год.