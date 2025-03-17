В Приморье на промплощадке нашли останки 20 пятнистых оленей

В Приморье началось расследование обстоятельств гибели от рук браконьеров пятнистых оленей.

Силовикам поступило заявление представителей зоозащитных организаций. В нём говорилось, что на промышленной площадке в районе посёлка Пластун найдены останки, предположительно, 20 особей пятнистого оленя. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

Полицейские просят тех, кому что-либо известно о случившемся, позвонить по телефонам 102 или 8 (423 73) 3-21-71. Конфиденциальность гарантирована, сообщает управление МВД по Приморскому краю.