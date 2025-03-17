Продолжительность жизни в 2024 году уменьшилась

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в 2024 году сократилась довольно существенно - с 73,41 года до 72,84 года. Такую оценку опубликовал Росстат. Данных по полу нет.

Это также на полгода меньше, чем было в 2019 году. Что является причиной снижения ОПЖ, не сообщается. Возможно, виной тому потери в СВО, то есть увеличение возрастных коэффициентов смертности мужчин. Однако данных по ним нет.

ОПЖ уже на 0,7 года меньше, чем написано в "Едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Согласно плану, к 2030 году ОПЖ должна возрасти до 78 лет, а к 2036 году - до 81 года.

Накануне.RU давно пишет о том, что ОПЖ на уровне 73 лет является потолком в нынешних социально-экономических условиях. А также о том, что рост ОПЖ не имеет практически никакого влияния на демографию и может лишь увеличить долю пожилых людей в стране. Единственным демографическим ресурсом является рождаемость, но она находится на катастрофически низком уровне.