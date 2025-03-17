Бастрыкину доложили об уборщице из Екатеринбурга, вступившей в конфликт со школьником

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей в одной из школ Екатеринбурга, где уборщица неславянской внешности вступила в конфликт с учеником.

"Уборщица неславянской внешности, находясь в одной из школ города Екатеринбурга, в ходе словесного конфликта с одним из обучающихся из-за нарушения им правил поведения, схватила мальчика за руки и одежду, после чего стала толкать. Противоправные действия женщины зафиксированы другими несовершеннолетними на видео", - сообщает пресс-служба ведомства.

Областное управление СКР уже организовало процессуальную проверку. Ее предварительные и окончательные результаты Бастрыкин поручил доложить лично ему. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что видео, о котором, вероятно, идет речь, было опубликовано на прошлой неделе Telegram-каналом "Безумный ЕКБ". На нем уборщица в коридоре школы тянет несовершеннолетнего за рукав, пока тот второй рукой тянет за собой стулья. В результате мальчик садится на пол. Все происходит на глазах других школьников. На этом видео заканчивается.