Тобольская семья, чей дом разрушен из-за взрыва, получит миллион

Тобольская семья, чей дом разрушен из-за взрыва, получит материальную помощь.

Средства будут перечислены. Необходимые документы уже оформлены.

"Главе семьи будут направлены средства на первоочередные нужды, а также выплата в 1 000 000 рублей в связи с несчастным случаем. Соответствующие заявления он заполнил. От психологической помощи семья отказалась", - сообщили Накануне.RU в департаменте социального развития Тюменской области.

Инцидент со взрывом газа произошел 12 марта в Тобольске. Сообщалось, что все случилось в доме №62 по улице Октябрьская. Было повреждено здание дома, вылетели рамы и стекла.

В результате пострадали жильцы – женщина и ребенок. Накануне сообщалось, что их состояние остается крайне тяжелым. 15 марта стало известно, что ребенок умер. Врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, однако его сердце остановилось. Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезными.

После гибели мальчика местные жители устроили стихийный мемориал на месте, где произошла трагедия. Туда принесли игрушки и цветы, а также зажгли лампадку. Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).