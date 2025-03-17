17 Марта 2025
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80-летие Победы Костромская область
Фото: adm44.ru

К 80-летию Победы костромские ветераны получат денежную выплату - Сергей Ситников дал поручение

В Костромской области реализуется комплексный подход к социальной поддержке ветеранов и тружеников тыла. Такой подход сформулирован губернатором Сергеем Ситниковым.

В частности, речь идет о ремонте жилых помещений, волонтерской помощи в социально-бытовых вопросах и других аспектах. Так, на данный момент в регионе завершается проведение медицинских обследований ветеранов, которые осуществляются с выходом врачей на дом.

На еженедельном совещании Секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин выступил с предложением произвести единовременные денежные выплаты ветеранам и труженикам тыла. Такое предложение было сформулировано в общественном штабе партии по итогам встреч с участниками Великой Отечественной войны.

(2025)|Фото: adm44.ru

Региональные единороссы предложили к юбилею Победы предоставить дополнительную выплату из областного бюджета участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, блокадникам, труженикам тыла и гражданам старшего поколения, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны.

9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена(2018)|Фото: Накануне.RU

Губернатор Сергей Ситников обратился к представителям фракций областной Думы, присутствовавшим на совещании - ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Все они поддержали предложение.

По итогам обсуждения Сергей Ситников дал распоряжение финансовому блоку администрации Костромской области оперативно произвести необходимые расчеты для организации и проведения выплат, чтобы вынести данный вопрос на очередное заседание областной Думы.

Теги: сергей ситников, выплаты ветеранам, 80-летие победы


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