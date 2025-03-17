Ученые МГУ выявили оглупение детей гаджетами

Избыточное экранное время в младшем возрасте плохо влияет на слухоречевую рабочую память. Впоследствии у детей будут возникать трудности с запоминанием информации на слух и пониманием, что неизбежно скажется на их жизни. К такому выводу пришли ученые из МГУ, свои результаты они опубликовали в журнале Nature.

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Эта закономерность сильнее выражена у мальчиков. Они проводят у экранов существенно больше времени по сравнению с девочками и по многим показателям саморегуляции имеют более низкие результаты.

У детей, которые проводят перед экраном более 2 часов в день, наблюдается значительно более низкий уровень развития саморегуляции в сравнении со сверстниками. Взрослые должны служить примером для детей, а не сидеть самим в гаджетах целыми днями, говорится в статье.

"Задача взрослых состоит в максимальном обогащении жизни ребенка занятиями и активностями, присущими детству. Опасность цифрового устройства заключается не столько в его наличии, сколько в том времени, которое используется не на игру, рисование, конструирование, лепку и совместное чтение, а на гораздо менее полезное для развития занятие", – говорит декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко, под руководством которого было выполнено исследование.

Выборка состояла из 1016 детей 5-6 лет, которые не имели каких-либо физических или когнитивных проблем.