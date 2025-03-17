В России могут начать штрафовать за то, что не уведомил военкомат о переезде

В России могут ввести штрафы за то, что мужчина не сообщил в военкомат о переезде. Это случится, если Госдума примет соответствующий законопроект.

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Предлагается штрафовать на сумму до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трёх месяцев. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении.

Законопроект внесён в феврале группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, пишет ТАСС.