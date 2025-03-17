Сотрудникам департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры продлили арест

В Нижневартовске суд продлил арест двум бывшим сотрудникам департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрею Середневу и Ольге Власовой, сообщает NEFT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Они останутся под стражей до 8 мая.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Напомним, по версии следствия, первый заместитель директора департамента и руководитель одного из управлений структуры в компании неизвестных совершили преступление в 2023 г. По госконтракту на закупку и поставку 165 автобусов они приобрели их у фирмы-поставщика по цене, завышенной на 30%. Комплектация поставляемой автомобильной техники не соответствовала условиям контракта. Разница в цене между одним недоукомплектованным автобусом и автобусом, соответствующим техническому заданию, составляла 6%. По предварительным данным, сумма ущерба бюджету округа превысила 800 млн руб.