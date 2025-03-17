Венгрия больше не будет помогать Украине

Венгрия против помощи Украине на средства европейских налогоплательщиков. Об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Он отправился сегодня в столицу Бельгии на совещание с коллегами из Евросоюза (ЕС).

По его словам, Брюссель оказался в международной изоляции "из-за того, что либеральные европейские политики, выступающие за войну, постоянно пытаются помешать успеху мирных переговоров" между Россией и США.

Сийярто добавил, что на встрече в Брюсселе обсудят предложения о предоставлении Украине еще "миллиардов евро или оружия на деньги европейских налогоплательщиков".

"Мы отправляемся в Брюссель, чтобы выступить против предложений, направленных на поддержку военных действий, и способствовать успеху мирных переговоров", - написал Сийярто в соцсети.

Как сообщает РИА Новости, главы МИД стран ЕС сегодня обсудят конфликт на Украине и отношения с Россией. Основными темами станут инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, мирное урегулирование, а также "продолжение оказания давления на Россию".