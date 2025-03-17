"УГМК-Застройщик" рассказал, как будет развиваться бывшая территория Уралмашзавода

"УГМК-Застройщик" представил концепцию развития территории Уралмаша, подготовленную совместно с "Мастерской генерального плана". Речь идет о бывшем участке Уралмашзавода в границах ул. Донбасской – ул. Машиностроителей – пр. Космонавтов.

По словам гендиректора "УГМК-Застройщик" Евгения Мордовина, одной из главных задач, которой придерживают авторы проекта, это сохранение объектов культурного наследия и историческая преемственность территории.

"Архитектурная композиция будет учитывать наследие прошлого, сохранив характерные черты планировки соцгорода с диагональной сеткой улиц и кварталами размером 290 x 250метров. Территория кузнечно-прессового цеха превратится в уникальный культурный объект, вокруг которого создадут прогулочную зону", - передает слова Мордовина пресс-служба девелопера.

Основная часть застройки займет три микрорайона, где планируется проживание порядка 44 тыс. человек. Уралмашевцам обещают полную социальную инфраструктуру: три школы, 12 детских садов, две поликлиники, колледж, детская школа искусств и три детско-юношеские спортивные школы. В новый спортивный кластер войдут два физкультурно-оздоровительных комплекса и спортивный центр с бассейном.

Уралмаш останется узнаваемым, но в планах у застройщика осовременить имеющееся пространство, чтобы сделать из района полноценный многофункциональный центр города. В проекте предусмотрено создание и развитие общественной инфраструктуры с кафе, ресторанами, магазинами, фитнес-клубами, а также строительство делового центра на 160 тыс. кв. м. На Уралмаше появится 30 тыс. новых рабочих мест, что сравнимо с численностью работников района в советский период. А для удобства горожан запланировано обустройство свыше 12 тыс. машиномест.

При этом авторы проекта не желают превращать Уралмаш в каменные джунгли - при строительстве и благоустройстве будут применяться экологически чистые технологии. Также планируется рекультивация нарушенных земель и модернизация системы очистки сточных вод.

Члены Свердловской организации Союза архитекторов России поддержали ключевые идеи, но и посоветовали проектировать с оглядкой на будущее, ведь полностью реализовать проект планируется только в 2040-ых годах. Они также указали, что новая часть Уралмаша должна гармонировать с его исторической частью. Особое внимание нужно уделить транспортным развязкам и парковочным пространствам, а также включить в проект создание парка, где местные жители смогли бы отдыхать.

Что касается создания новых высокотехнологичных рабочих мест, гармонично вписанных в архитектурную среду, архитекторы предложили опираться на успешный опыт Подмосковья с его технопарками. Там инновационные производственные комплексы органично выписываются в жилые кварталы и общественные пространства. Эксперты уверены, что подобный подход поможет сформировать действительно инновационный район, соответствующий высоким стандартам урбанистики и отвечающий вызовам будущего.