Минпрос утвердил требования к детям мигрантов на знание русского языка

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов издал приказ о порядке проведения тестирования на знание русского языка для обучения в школе детей мигрантов.

Для зачисления в первый класс тестирование будет проходить устно, далее — устно и письменно. Максимальная продолжительность — 80 минут. В случае неудачи повторное тестирование можно будет пройти не ранее чем через три месяца.

Для поступления в 1 класс нужно уметь воспринимать на слух предложение из 5-6 слов и повторять его, понимать на слух монологическое высказывание объемом два предложения на социально-бытовую тему, понимать прослушанный диалог (не менее двух реплик) на социально-бытовую тему и устно отвечать на вопросы, понимать прослушанный художественный текст объемом не более 20 слов и отвечать на вопросы по тексту с опорой на рисунки. Также нужно уметь составлять предложения из 3-4 слов, устно составлять текст объемом не менее трех простых предложений с опорой на серию рисунков, устно пересказывать содержание прослушанного текста объемом не более 20 слов с опорой на рисунки. Необходимо различать слова их разных тематических групп, подбирать к предложенным словам слова с противоположным значением.

Далее требования в каждом классе увеличиваются. А в старших классах они таковы, что с ними могут не справиться и коренные школьники, например для 11 класса нужно уметь создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров.

Закон об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка мигрантами при приеме в школу приняли в декабре 2024 года. Рособрнадзор 12 февраля опубликовал проект приказа о тестировании, согласно которому детям мигрантов было бы разрешено поступать в школу при получении как минимум 30% от максимального числа баллов. Но после резкой критики о том, что Рособрнадзор решил выхолостить суть закона, там объяснили проект технической ошибкой.

Некоторые эксперты считают, что тестирование на знание русского языка не достигнет заявленных целей, потому что непонятно, что делать с детьми, которые не смогут его сдать. В итоге тестирование может стать формальным.