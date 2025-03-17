США выйдут из международной группы по расследованиям действий РФ на Украине

США приняли решение выйти из так называемого международного центра по "расследованию" действий России на Украине. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, сотрудники американского Минюста "без лишнего шума" уведомили об этом европейских коллег.

В администрации президента США Дональда Трампа решение о выходе из этой группы объяснили необходимостью перераспределения государственных расходов.

В феврале сообщалось, что минюст США прекратит работу группы по поиску активов российских бизнесменов, подпавших под санкции (KleptoCapture). The Guardian ссылалось на служебную записку генпрокурора Пэм Бонди. Как пояснялось в документе, усилия группы будут прекращены "в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами".