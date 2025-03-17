В Югре бухгалтер присвоила более пяти миллионов рублей

В Советском бухгалтера коммерческой компании подозревают в присвоении и растрате в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в период с 2019 по 2024 года подозреваемая, воспользовавшись отсутствием контроля за ее служебной деятельностью со стороны руководства, систематически вносила в платежные поручения ложные сведения, завышая размер своей заработной платы. В результате женщина неправомерно присвоила более 5 млн руб. организации.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также на возмещение подозреваемой суммы причиненного ущерба.