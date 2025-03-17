17 Марта 2025
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывший свердловский замминистра образования нашел работу у своего экс-начальника

Бывший заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов нашел себе новую работу. Как сообщили Накануне.RU в медиацентре Уральского государственного педагогического университета, Зеленов назначен первым проректором – проректором по организационно-правовым вопросам УрГПУ.
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Соответствующий приказ уже подписал и.о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов (в прошлом министр образования области, - прим. ред.). Юрий Зеленов приступает к работе с сегодняшнего дня, 17 марта.

Зеленов занимал должность замминистра образования с 2017 года. В начале 2022 года прогремел скандал с его участием: сообщалось, что он якобы курировал указание департамента внутренней политики губернатора о том, чтобы коллективы образовательных учреждений ставили лайки под постами Евгения Куйвашева в соцсети. Утверждалось, что каждая школа и техникум должны были отчитаться о 10 лайках под каждым постом главы региона.

Тогдашний министр образования Юрий Биктуганов отчасти это подтвердил. Юрий Зеленов хотел уйти, но, несмотря на скандал, остался на своем посту. В марте 2025 года он все-таки ушел в отставку. Примечательно, что она случилась буквально через несколько дней после назначения нового министра образования Свердловской области.

Теги: Зеленов, Биктуганов, назначение, УрГПУ


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