В Сибири получит выплаты ребёнок, родившийся после гибели отца на СВО

В Новосибирске ребёнок, родившийся после гибели на полях специальной военной операции своего отца, получит все полагающиеся ему выплаты. Так решил Ленинский райсуд.

В момент гибели супруга его жена была беременна. После получения извещения о гибели бойца она предоставила копию заключения врачебной комиссии, свидетельствующего о беременности, в военкомат. Однако документы вернули, даже не зарегистрировав. В объяснении говорилось, что предусмотренные выплаты не распространяются на ещё не родившихся детей.

Мать не согласилась с таким решением и обжаловала его в суде. В итоге иск удовлетворён частично. Минобороны должно будет заплатить ребёнку по трети от двух выплат, в общей сложности он получит 2,66 млн руб. Вердикт может быть обжалован, сообщает Ленинский райсуд Новосибирска.