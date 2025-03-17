Мигрантам упростят регистрацию для покупки российских сим-карт

Правительство намерено упростить порядок регистрации мигрантов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас каждый иностранец имеет право оформить до десяти российских сим-карт. Перед этим он должен получить СНИЛС, создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сдать биометрические данные. Теперь же мигранту будет достаточно посетить один раз центр обслуживания, где ему все оформят. Эти центры обслуживания будут с помощью ЕСИА направлять сведения об иностранце в Социальный фонд для получения СНИЛС.

Если на иностранце будет числиться более десяти сим-карт, то от лишних ему придется отказаться, иначе с 1 июля все они могут быть заблокированы. При этом тем, кто ранее оформил российские сим-карты без СНИЛС, регистрации на "Госуслугах" и биометрии, до 1 июля 2025 года нужно подтвердить свою личность по новым требованиям. В противном случае им грозит блокировка сим-карт.