В Перми чиновники пытались взыскать долг за аренду с мужского монастыря

Департамент земельных отношений Перми пытался взыскать с пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря Пермской епархии РПЦ долг за аренду земли, сообщает "Ъ-Прикамье".

Согласно материалам дела, долг образовался по договору аренды земельного участка от 2000 года. Мэрия обнаружила отсутствие арендной платы с 1 января 2003 года по 15 февраля 2005 года. Неуплату аренды более чем за два года чиновники оценили в 149 тыс. руб. Также они предъявили неустойку в 259 тыс. руб. за более чем двадцать лет (с 2003 по 8 ноября 2024 года). Общая сумма долга, по версии мэрии, составляла 408 тыс. руб.

Взыскать долг мэрия попыталась через суд. Однако 14 марта Арбитражный суд Пермского края отказал в иске - причиной стало истечение сроков исковой давности, претензию истец подал только 26 декабря 2024 года.