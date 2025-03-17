Санкции против России могут снять

Украина согласна на снятие санкций с России ради мирного соглашения. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью Politico, сообщает Lenta.ru .

Причина такой позиции - попытка Дональда Трампа вести двусторонние переговоры с Москвой ради прекращения конфликта.

Раннее стало известно, что новый телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала CNN заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Я ожидаю, что на этой неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами", — рассказал Стив Уиткофф.

Он также сказал, что его встреча с Владимиром Путиным в Москве 13 марта продолжалась 3-4 часа и была позитивной. Он не раскрыл детали, но отметил, что оптимистично настроен по поводу договоренностей об окончании конфликта России с Украиной.