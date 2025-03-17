Против Порошенко* готовят обвинение в получении мешков с деньгами из Москвы

Украинского экс-президента Петра Порошенко* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут обвинить в получении чемоданов наличных денег из Москвы накануне президентских выборов 2019 года.

Бывший замначальника охраны Порошенко Вадим Чучковский накануне был арестован. Его подозревают в том, что он получил чемоданы с "деньгами на выборы", которые привезли в Киев прямым рейсом из Москвы 28 марта 2019 года (первый тур выборов прошел 31 марта). Доказательством тому является видеозапись, на которой якобы зафиксирована погрузка 10 чемоданов с деньгами в самолет в Москве, их транспортировка и последующая выгрузка в киевском аэропорту Жуляны. А на видео слышна загадочная фраза: "Счастливых вам выборов!"

Адвокат Илья Новиков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) утверждает, что следствие оказывает давление на Чучковского, пытаясь получить показания против Порошенко.

Партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что Зеленский хочет исключить их босса из политического процесса и сфабриковать для этого новое уголовное дело. Ранее в делах против Порошенко украинские власти неоднократно пытались давить на свидетелей, чтобы получить нужные показания.