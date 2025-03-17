СМИ: Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор из-за совместного перекура с другим участником уголовного дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым, пишет "Коммерсантъ".

По утверждению прокурора, фигуранты успели пообщаться в перерыве, когда вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда.

Для подтверждения своих слов прокурор попросил показать суду записи с камер наружного видеонаблюдения. Судьи с его предложением согласились.

По мнению адвоката генерала Сергея Буйновского, видеозаписи не могут свидетельствовать о нарушении Попова условий содержания под домашним арестом, поскольку они не сопровождались озвучкой. Он подал по этому поводу жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд в закрытом режиме заменил генералу Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, арестовав его в зале суда на два месяца.

Первый раз Попов был арестован 17 мая 2024 года. 15 июля, после широкого общественного резонанса, суд перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Сам генерал вину не признает. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Сами власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. А группа военнослужащих опровергла доводы следствия о кражах металлоконструкций.