17 Марта 2025
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Вице-мэр Челябинска стал главным по дорогам и транспорту в регионе

Вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов назначен на новую должность — первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Постановление об этом 17 марта подписал глава региона Алексей Текслер.
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Таким образом, Ксензов временно возглавил ведомство, которое после ареста прежнего главы миндортранса фактически осталось без руководителя.

Напомним, министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву вменили растрату 2,9 млрд рублей из бюджета Челябинской области. Вместе с Нечаевым по уголовному делу проходит его предшественник — бывший министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик, а также представители ряда коммерческих организаций.

По версии следствия, руководители регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также ряд предпринимателей заключили с областным правительством госконтракты на ремонт и строительство дорог, сумма которых составила более чем 30 млрд рублей.

Андрей Ксезнов родился в Новосибирске. Он работал начальником управления по строительству и ЖКХ, заместителем и первым замом главы администрации района Новосибирска. Далее занимал ряд должностей в мэрии города, в 2012 году стал замгубернатора Новосибирской области, а в 2014 году — первым вице-мэром Новосибирска. С 2017 года по 2020 год возглавлял управление организации дорожной деятельности в Госкомитете дорожного хозяйства Республики Крым, был замминистра транспорта Крыма. В 2021 году он стал заместителем мэра Челябинска, курирующим дорожное хозяйство и транспорт.

Теги: ксезнов, назначение, дороги, транспорт


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