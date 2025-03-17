Вице-мэр Челябинска стал главным по дорогам и транспорту в регионе

Вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов назначен на новую должность — первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Постановление об этом 17 марта подписал глава региона Алексей Текслер.

Таким образом, Ксензов временно возглавил ведомство, которое после ареста прежнего главы миндортранса фактически осталось без руководителя.

Напомним, министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву вменили растрату 2,9 млрд рублей из бюджета Челябинской области. Вместе с Нечаевым по уголовному делу проходит его предшественник — бывший министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик, а также представители ряда коммерческих организаций.

По версии следствия, руководители регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также ряд предпринимателей заключили с областным правительством госконтракты на ремонт и строительство дорог, сумма которых составила более чем 30 млрд рублей.

Андрей Ксезнов родился в Новосибирске. Он работал начальником управления по строительству и ЖКХ, заместителем и первым замом главы администрации района Новосибирска. Далее занимал ряд должностей в мэрии города, в 2012 году стал замгубернатора Новосибирской области, а в 2014 году — первым вице-мэром Новосибирска. С 2017 года по 2020 год возглавлял управление организации дорожной деятельности в Госкомитете дорожного хозяйства Республики Крым, был замминистра транспорта Крыма. В 2021 году он стал заместителем мэра Челябинска, курирующим дорожное хозяйство и транспорт.