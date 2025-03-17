В Первоуральске будут судить "туроператора", похитившего у граждан почти полмиллиона рублей

В Первоуральске будут судить местную жительницу 1982 г.р., выдававшую себя за туроператора для похищение денег у обращавшихся к ней граждан. Всего с ноября 2022 года по август 2024 она успела причинить ущерб на сумму свыше 400 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемая вводила обратившихся к ней граждан в заблуждение, уверяя, что работает в туристическом агентстве. Она предлагала приобрести или забронировать туристическую путевку, не составляла договор об оказании услуг и получала от потерпевших деньги. Естественно, никаких путевок не было, а полученные средства обвиняемая тратила по собственному усмотрению.

В результате указанных незаконных действий 4 гражданам причинен ущерб на сумму более 425 тыс. рублей. Свердловчанке предъявили обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину". Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.