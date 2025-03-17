Трамп намерен поговорить с Путиным 18 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону 18 марта. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер в беседе намерен поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине и обсудить контроль над АЭС. По его словам, за выходные было проделано "много работы", есть шанс положить конец конфликту на Украине.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным в Москве 13 марта продолжалась 3-4 часа и была позитивной. Он не раскрыл детали, но отметил, что оптимистично настроен по поводу договоренностей об окончании конфликта России с Украиной.

Кроме того, спецпосланник обсудил результаты переговоров с Дональдом Трампом. По его словам, президент США ожидает прекращения огня на Украине "в течение недель".