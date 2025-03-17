В полиции отрицают, что за погибшим после конфликта в кальянной уральцем была погоня

В полиции и Следственном комитете раскрыли некоторые подробности инцидента с жителем Нижнего Тагила, погибшего после конфликта в кальянной. О ситуации доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что после конфликта в ночном клубе погиб 18-летний молодой человек. Очевидцы в соцсетях утверждали, что уральца забили до смерти.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, тело молодого человека было найдено утром 15 марта возле лесничества по улице Лебяжинской в Нижнем Тагиле. По данным ведомства, при внешнем осмотре признаков насильственной смерти и телесных повреждений не имелось. Сейчас проводится проверка. Изучено место происшествия, опрашиваются очевидцы. Для установления точной причины гибели назначена судебная экспертиза.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, конфликт произошел в кальянной по улице Краснознаменной около 5 часов утра.

"Информация, опубликованная в сети интернет о том, что за молодым человеком была погоня, а также о том, что он является сиротой, своего подтверждения в настоящее время не получила. Сыщики уголовного розыска и участковые проводят поквартирный обход близлежащего жилого сектора, опрашивают граждан. Проверочные мероприятия продолжаются", - отметил полковник Горелых.

Инцидентом с гибелью молодого жителя Нижнего Тагила заинтересовался глава Следственного комитета России. Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.