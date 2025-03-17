Штрафы за самовыгул собак могут вырасти до 50 тысяч рублей

В России штрафы за самовыгул собак повысят до 50 тыс. руб.

Такие поправки готовятся в КоАП. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Сегодня для физических лиц штраф составляет от 1,5 до 3 тыс. руб., для юрлиц — от 15 до 30 тыс.

По словам депутата, такая собака потенциально становится жертвой догхантеров и ей может угрожать опасность. Кроме того, она может угрожать здоровью и жизни людей, сообщают "Известия".

Кроме того, в России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть из-за нападения их питомцев. Виновного владельца домашнего животного предлагается наказывать ограничением свободы на срок до трех лет.