Владельцев животных накажут за смерть человека после нападения

В России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть из-за нападения их питомцев.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовил к внесению в Госдуму первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Виновного владельца домашнего животного предлагается наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок.

По словам депутата, в последнее время участились случаи нападения домашних животных на людей. В качестве примера он привел трагедию в Ставрополе, где девятилетнюю девочку загрызли собаки. Также это недавнее нападение на мальчика в Сочи двух хаски, у которых тоже был хозяин. Еще одно нападение случилось в Екатеринбурге, где ротвейлер напал на мать с ребенком, которого женщина закрывала собой, сообщают "Известия".

Ранее в Совфеде заявили о необходимости создания единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги. Предложение озвучила сенатор Ольга Епифанова.