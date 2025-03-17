В Госдуме предложили усилить ответственность за нарушения в ЖКХ

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты проект закона, в случае принятия которого будет усилена ответственность должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Парламентарии предлагают увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тыс. руб. Это связано с многочисленными жалобами россиян на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.

По словам депутатов, сегодня штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5-10 до 20-30 тыс. руб., а при повторном нарушении - до 30-50 тыс. руб.