Симоньян: Россия столкнулась с большей мощью врага, чем в 1941 году

Обрушившаяся на Россию в ходе проведения специальной военной операции мощь противника намного сильнее, чем были силы врага в начале Великой Отечественной войны в 1941 году.

Об этом на телеканале "Россия 1" сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, жители Курской области рассказывают о том, что Вооруженные силы Украины заставляли мужчин петь украинский гимн, а потом убивали. "Но мне представляется, что с точки зрения масштаба оказываемого на нас давления, и с точки зрения массовой поддержки врага, и с точки зрения того, какой потенциал и какой арсенал на нас сейчас обрушился - это еще похлеще, чем в Великую Отечественную войну", - сказала журналист.

По ее словам, против России пошел практически весь так называемый цивилизованный мир, и "мы с ним бьемся", при этом всё-таки нет массовости страданий.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может завершиться ракетным ультиматумом.