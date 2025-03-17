Стало известно об ударах по ангарам с техникой ВСУ

В Сумской области нанесены удары по ангарам с военной техникой Вооруженных сил Украины.

Как заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, это произошло в Хотенском районе. По его словам, ангары горят, слышна детонация. Вероятно, речь идет об огромном танковом полигоне, расположенном на границе с Киевской областью.

Кроме того, в Полтавской и Черниговской областях, предположительно, поражены тренировочные лагеря противника.