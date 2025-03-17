Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова.

До этого он занимал пост заместителя главы Генштаба, следует из указа на сайте офиса главы государства. Ранее начальником Гештаба был Анатолий Баргилевич, он уволен указом Зеленского. Причины перестановок не сообщаются.

Ранее стало известно, что войска России освободили более 86% территории Курской области, которую занимали Вооруженные силы Украины.