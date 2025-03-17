Над Курской областью сбили более 30 дронов

Российские системы ПВО сбили 27 беспилотных летательных аппаратов над городом Железногорск в Курской области.

Как заявил исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн со ссылкой на информацию Минобороны РФ, в результате падения обломков загорелись кровля автовокзала и частный гараж. Кроме того, неразорвавшаяся часть беспилотника обнаружена на территории завода "Вагонмаш", ее оцепили.

Хинштейн отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее украинские военные, о спасении жизни которых договариваются президенты США и России, нанесли удар по краеведческому музею в освобожденном городе Суджа.