Число эвакуированных жителей Суджанского района Курской области достигло 395 человек

Из Суджанского района Курской области по состоянию на 16 марта вывезли 395 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что люди обеспечиваются всем необходимым, а в пунктах временного размещения с пострадавшими работают психологи МЧС России. Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.

В эвакуации принимает участие Минобороны РФ и другие ведомства.

Напомним, 13 марта Минобороны России официально сообщило об освобождении города Суджа Курской области.



