Двое детей насмерть замерзли в тундре в ЯНАО

В Ямало-Ненецком округе двое малолетних детей насмерть замерзли в тундре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР, предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта этого года в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, что привело к смерти от переохлаждения.

По факту произошедшего СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают родителей погибших детей.