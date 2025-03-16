В Северной Македонии 51 человек погиб при пожаре в ночном клубе

Не менее 51 человека погибли, еще 100 госпитализированы в результате пожара, случившегося в ночном клубе в городе Кочани Северной Македонии. Об этом сообщил министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски, передает местный портал A1on.

По предварительной версии, причниной возгорания стало неправильное использование пиротехники. Искры от пиротехнических средств попали на один из прожекторов, он загорелся, а затем пламя перекинулось на крышу здания. Пожар произошел в ночь на 16 марта во время выступления македонской хип-хоп группы DNK. Всего в заведении было около 1,5 тыс. человек.

Как уточняет информационный портал Press24, сейчас задержан владелец ночного клуба, где проходил концерт.

На место происшествия прибыл премьер-министр страны Христиан Мицкоски, а также члены правительства страны.

Премьер-министр призвал службы здравоохранения, полицию, а также местные власти оказать помощь пострадавшим и принять меры по поддержке их семей. По факту пожара местная прокуратура начала проверку.