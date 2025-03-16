В России предложили ввести водительские права на электросамокаты

В Госдуму РФ поступили предложения Следственного комитета о введении дополнительной подкатегории транспорта, включающей электросамокаты. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"По данным МВД России, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка. 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах", — подчеркнул Володин.

Он заявил, что Следственный комитет предложил уточнить термин "транспортное средство" и распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ.

Ведомство также внесло предложение о дополнении категории транспортных средств подкатегорией "М1" и включении в нее СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт. Право на управление транспортом подкатегории "М1" планируется предоставлять лицам, достигшим 16-летнего возраста.

Кроме того, Володин перечислил такие пункты как включение в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт. Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям.