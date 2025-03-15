ЦСКА временно отстранил Каменева от матчей после уведомления о возможном допинге

В московском хоккейном клубе ЦСКА сделали заявление по ситуации с нападающим команды Владиславом Каменевым.

Сегодня СМИ сообщили, что Каменев мог сдать положительный допинг-тест. Утверждалось, что в организме форварда якобы обнаружен мельдоний.

"В связи с сегодняшним комментарием Континентальной хоккейной лиги, ПХК ЦСКА сообщает, что на основании уведомления о неблагоприятном результате допинг-пробы нападающий Владислав Каменев временно отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела", - говорится в заявлении на официальном сайте столичного клуба.

В КХЛ ранее сообщили, что игрок пока не будет участвовать в чемпионате.